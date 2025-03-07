Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года

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Вика Цыганова раскритиковала победу Филиппа Киркорова на премии "Певец года", назвав его награду незаслуженной и раскрыв свои аргументы.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman Певец Филипп Киркоров

Вика Цыганова возмущена тем, что Киркоров удостоился награды "Певец года".

"Приехали. Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год?" — выразила воё мнение певица.

Исполнительница хита "Русская водка" напомнила заявления Киркорова про то, что он вошёл не в ту дверь, и сопроводила свой пост фотографией короля российской эстрады с блогером Настей Ивлеевой.

Ранее психолог объяснила, почему дети Киркорова обречены на драмы во взрослой жизни.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.

