Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года

Вика Цыганова раскритиковала победу Филиппа Киркорова на премии "Певец года", назвав его награду незаслуженной и раскрыв свои аргументы.
Вика Цыганова возмущена тем, что Киркоров удостоился награды "Певец года".
"Приехали. Вы можете хоть одну его новую патриотичную, народную песню вспомнить за 2024 год?" — выразила воё мнение певица.
Исполнительница хита "Русская водка" напомнила заявления Киркорова про то, что он вошёл не в ту дверь, и сопроводила свой пост фотографией короля российской эстрады с блогером Настей Ивлеевой.
Ранее психолог объяснила, почему дети Киркорова обречены на драмы во взрослой жизни.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.
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