Яна Поплавская обвинила шоу Маска в популяризации квадроберов

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему шоу "Маска", на её взгляд, пропагандирует нетрадиционные ценности.
Яна Поплавская раскритиковала шоу "Маска", так как увидела в проекте популяризацию квадроберов.
Она призвала представителей Госдумы обратить внимание на деструктивную телевизионную передачу.
"Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тети", — выразила своё возмущение актриса.
Она назвала ТВ-программу шоу квадроберов. Она уверена, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.
Интернет-пользователи напомнили Яне, что в фильме "Про Красную Шапочку", в котором она играла главную роль, тоже присутствовали квадроберы.
Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое обозначает человека, занимающегося перемещением на четырёх конечностях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.