Яна Поплавская обвинила шоу Маска в популяризации квадроберов

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Актриса Яна Поплавская объяснила, почему шоу "Маска", на её взгляд, пропагандирует нетрадиционные ценности.

Фото: https://vk.com/ntvmaska by ВК-аккаунт шоу Маска is licensed under public doman Шоу Маска

Яна Поплавская раскритиковала шоу "Маска", так как увидела в проекте популяризацию квадроберов.

Она призвала представителей Госдумы обратить внимание на деструктивную телевизионную передачу.

"Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тети", — выразила своё возмущение актриса.

Она назвала ТВ-программу шоу квадроберов. Она уверена, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Интернет-пользователи напомнили Яне, что в фильме "Про Красную Шапочку", в котором она играла главную роль, тоже присутствовали квадроберы.

Уточнения

Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое обозначает человека, занимающегося перемещением на четырёх конечностях.



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