Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Валькирия": Ситуация для ВСУ в районе Часового Яра значительно ухудшилась
Я был взволнован: Дэвид Гилмор из Pink Floyd рассказал о концерте в Помпеях
Сын Тарковского прервал молчание: реакция на выпад Андреасяна, который ненавидит культового режиссёра
Chevrolet завоевал Казахстан: 5 лет успеха и рекордов
Воздушные булочки на сметане — готовим дома, как в лучших пекарнях
Ловушка для человеческого разума: как искусственный интеллект незаметно лишает нас способности думать
Необычный рецепт запеканки: сочетание баклажанов, пасты и томатного соуса
Экологи бьют тревогу: редкие тюлени массово уходят в степь
Судебные приставы России требуют с Meta* более 67 млн рублей

Яна Поплавская обвинила шоу Маска в популяризации квадроберов

0:51
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская объяснила, почему шоу "Маска", на её взгляд, пропагандирует нетрадиционные ценности.

Шоу Маска
Фото: https://vk.com/ntvmaska by ВК-аккаунт шоу Маска is licensed under public doman
Шоу Маска

Яна Поплавская раскритиковала шоу "Маска", так как увидела в проекте популяризацию квадроберов.

Она призвала представителей Госдумы обратить внимание на деструктивную телевизионную передачу.

"Собаки, коровы, обезьяны, капибары, птички и прочая живность, в которых переодеваются взрослые дяди и тети", — выразила своё возмущение актриса.

Она назвала ТВ-программу шоу квадроберов. Она уверена, что депутатам стоит принять закон о запрете пропаганды квадробинга.

Интернет-пользователи напомнили Яне, что в фильме "Про Красную Шапочку", в котором она играла главную роль, тоже присутствовали квадроберы.

Уточнения

Квадро́беры (англ. quadrobists, реже англ. quadrobers, термин происходит от соединения лат. quattuor — четыре и англ. aerobics — аэробика, которое обозначает человека, занимающегося перемещением на четырёх конечностях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка Аудио 
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер Вслед за друзами в Сирии взбунтовались алавиты. Что происходит? Любовь Степушова Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
"Валькирия": Ситуация для ВСУ в районе Часового Яра значительно ухудшилась
Я был взволнован: Дэвид Гилмор из Pink Floyd рассказал о концерте в Помпеях
Сын Тарковского прервал молчание: реакция на выпад Андреасяна, который ненавидит культового режиссёра
Chevrolet завоевал Казахстан: 5 лет успеха и рекордов
Воздушные булочки на сметане — готовим дома, как в лучших пекарнях
Ловушка для человеческого разума: как искусственный интеллект незаметно лишает нас способности думать
Необычный рецепт запеканки: сочетание баклажанов, пасты и томатного соуса
Экологи бьют тревогу: редкие тюлени массово уходят в степь
Судебные приставы России требуют с Meta* более 67 млн рублей
Дороже, чем кажется: Меган Маркл потратила целое состояние на одежду для нового шоу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.