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Дмитрий Шепелев рассказал, чем ему приходится жертвовать ради детей

1:00
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как непросто им с женой даётся воспитание троих детей.

Телеведущий Дмитрий Шепелев
Фото: https://vk.com/shepelevdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Шепелева is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев напомнил, что они с супругой воспитывают троих детей 12, 11 и 4-х лет.

Он назвал главное слово, которое следует запомнить всем родителям.

"Бывает, что нам с женой очень хочется выйти вдвоём в ресторан. А ещё мы очень любим вдвоём пойти в кино", — написал Дмитрий в соцсетях.

Он отметил, что ему и супруге приходится жертвовать личным временем ради наследников.

Шепелев объяснил, что у него много времени уходит на кружки для детей, врачей, дни рождения, уроки.

Он назвал такой образ жизни осознанным выбором.

"Вот вам наш девиз! "Хочется? Перехочется!" Запишите", — дал совет всем родителям Дмитрий.

Ранее Шепелев заверил, что Жанна Фриске не делала ЭКО.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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