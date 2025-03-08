Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире

Актриса Нонна Гришаева представила, как на нынешние события смотрел бы писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Нона Гришаева опубликовала фото с Михаилом Жванецким. На снимке писатель что-то объясняет, указывая рукой в небеса.
"Не помню, на что Вы там наверху указывали, но точно знаю, что сейчас Вы оттуда сверху наблюдаете за тем, что происходит, и строго, не без горькой иронии, оцениваете", — написала актриса под фото.
Гришаева призналась, что ей очень не хватает Жванецкого.
Писателю-сатирику в марте исполняется 91 год со дня рождения. Жванецкий, как и Гришаева, уроженец Одессы. "Дежурного по стране" не стало осенью 2020 года.
Михаил Маньевич (Миха́йлович) Жване́цкий (6 марта 1934, Одесса, Украинская ССР, СССР — 6 ноября 2020, Москва, Россия) — русский советский и российский писатель-сатирик.
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