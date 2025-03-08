Ну, бразильский сериал: Собчак о попытках Бена Аффлека вернуться к бывшей жене

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на новость о желании Бена Аффлека воссоединиться с бывшей супругой Дженнифер Гарнер.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина держит женщину за руки

Собчак отметила, что ещё во время брака с Дженнифер Лопес Бен Аффлек выглядел очень счастливым в компании бывшей жены и детей.

"На последних фото в пейнтбольном клубе они и вовсе выглядят как пара", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Слухи о возвращении к Гарнер множатся, несмотря на то, что у женщины есть возлюбленный.

Инсайдеры отмечают, что Дженнифер Гарнет до сих пор любит Бена и боится поддаться чувствам.

Сама Джей Ло якобы чувствует предательство, так как доверяла Дженнифер.

"Ну, бразильский сериал. Надеюсь, Гарнер не поддастся на чары, эти грабли уже столько шишек набили", — выразила своё мнение Ксения.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».



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