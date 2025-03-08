Роза Сябитова раскрыла тайну: почему в ресторане платит мужчина — вы удивитесь!

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему требование разделить счёт в ресторане — ошибка. Важно уметь себя оценить и понять, что предложить мужчине.
Роза Сябитова объяснила, что если не оценивать себя правильно, то цену вам назначит сам мужчина.
"Например, пригласит вас в ресторан, накормит ужином и будет ждать расплаты — вами", — написала телесваха в социальных сетях.
Сябитова укорила женщин, которые возмущаются таким поведением мужчин. Она отметила, что посетительницы ресторанов не ждут бесплатного обслуживания от официанта.
"А в чём разница между ними? И тот и другой — мужчины, которых вы совсем не знаете", — объяснила звезда ТВ.
Телесваха отметила, что нужно помогать мужчинам верно себя оценивать.
Ранее Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.