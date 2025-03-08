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Роза Сябитова раскрыла тайну: почему в ресторане платит мужчина — вы удивитесь!

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Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему требование разделить счёт в ресторане — ошибка. Важно уметь себя оценить и понять, что предложить мужчине.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Роза Сябитова объяснила, что если не оценивать себя правильно, то цену вам назначит сам мужчина.

"Например, пригласит вас в ресторан, накормит ужином и будет ждать расплаты — вами", — написала телесваха в социальных сетях.

Сябитова укорила женщин, которые возмущаются таким поведением мужчин. Она отметила, что посетительницы ресторанов не ждут бесплатного обслуживания от официанта.

"А в чём разница между ними? И тот и другой — мужчины, которых вы совсем не знаете", — объяснила звезда ТВ.

Телесваха отметила, что нужно помогать мужчинам верно себя оценивать.

Ранее Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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