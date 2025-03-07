Сябитова раскрыла секрет: что на самом деле нужно состоятельным мужчинам

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова высказалась об отношениях женщин и состоятельных мужчин. Она считает, что предлагать "только себя" — провальная стратегия.

Фото: https://www.instagram.com/syabitova_roza by Инстаграм Розы Сябиовой is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова

Телесваха пристыдила женщин, которые предлагают состоятельным мужчинам только себя.

Роза Сябитова отметила, что все женщины хотят, чтобы с ними рядом был обеспеченный надёжный мужчина, однако взамен им не могут предложить ничего ценного.

"Теперь спросите ту же женщину: "Что она может предложить ему взамен?" Она скажет как обычно: "Себя", — написала Сябитова в соцсетях.

Ведущая шоу "Давай поженимся" отметила, что такой ответ не вызывает у мужчин восторга.

"Чтобы иметь успех у мужчины, женщине нужно знать, что она может ему предложить, и уметь сказать об этом. Для этого ей необходимо уметь оценить себя", — объяснила Роза.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.