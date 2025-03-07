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Шепс удивит: вот что на самом деле скрывает маг — мнение астропсихолога

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Шоу-бизнес

Астропсихолог раскрыла тайну Александра Шепса. Медиум обладает способностью управлять энергией масс и имеет учительский потенциал. Что ждет Шепса?

Экстрасенс Александр Шепс
Фото: https://vk.com/club42806518 by ВК-аккаунт Александра Шепса is licensed under public doman
Экстрасенс Александр Шепс

Астропсихолог Александра Метальникова назвала победителя "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса неоднозначной личностью.

Ранее экстрасенс рассказала, есть ли будущее у певца Шамана с Екатериной Мизулиной.

"Александр имеет все шансы создать свою магическую школу, орден, какую-то организацию, связанную с магией, психологией и самоизменением", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Метальникова объяснила, что Шепс строит свою жизнь, ориентируясь на заданный алгоритм. Она увидела в экстрасенсе большой учительский потенциал.

Эксперт отметила, что Шепс не должен променять свой талант на "дешёвую известность" и "понты".

Уточнения

Экстрасенс — человек, заявляющий, что обладает способностями к экстрасенсорному восприятию. Научно подтверждённых случаев существования таких людей нет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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