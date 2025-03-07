Шепс удивит: вот что на самом деле скрывает маг — мнение астропсихолога

Астропсихолог раскрыла тайну Александра Шепса. Медиум обладает способностью управлять энергией масс и имеет учительский потенциал. Что ждет Шепса?
Астропсихолог Александра Метальникова назвала победителя "Битвы экстрасенсов" Александра Шепса неоднозначной личностью.
Ранее экстрасенс рассказала, есть ли будущее у певца Шамана с Екатериной Мизулиной.
"Александр имеет все шансы создать свою магическую школу, орден, какую-то организацию, связанную с магией, психологией и самоизменением", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Метальникова объяснила, что Шепс строит свою жизнь, ориентируясь на заданный алгоритм. Она увидела в экстрасенсе большой учительский потенциал.
Эксперт отметила, что Шепс не должен променять свой талант на "дешёвую известность" и "понты".
Экстрасенс — человек, заявляющий, что обладает способностями к экстрасенсорному восприятию. Научно подтверждённых случаев существования таких людей нет.
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