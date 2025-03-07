Сергей Лазарев высказался о дочери: умываюсь слезами

Певец Сергей Лазарев объяснил, как его шестилетняя дочка Анна довела его до слёз.
Сергей Лазарев опубликовал в социальных сетях видео, на котором его шестилетняя дочка Анна читает трогательное стихотворение о любви к отцу.
"Папа мой для меня — это сердце родное", — сказала девочка.
Певца очень растрогали слова малышки.
"Моя куколка! Умываюсь слезами радости и умиления! Прислали из детского садика видео! Анюта попросила папе записать! Люблю до луны и обратно!" — написал артист под кадрами с наследницей.
Ранее Сергей Лазарев показал, как весело проводит время с детьми в Дубае.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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