Погребняк устроила фотосессию полугодовалому сыну в образе автослесаря

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Погребняк организовала маленькому сыну настоящую мужскую фотосессию.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Сын Марии Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором её маленький сынок позирует в образе автослесаря. Малышу исполнилось полгода.

Мария нарядила наследника в джинсовый комбинезон, дала ему в руки гаечный ключ и перепачкала лицо наследника чем-то тёмным.

"Не верится, что уже 6 месяцев назад в нашей жизни появился этот маленький чудо-человек — Владимир!" — написала Погребянк под фото.

Блогер отметила, что её сыночек уже лопочет, берёт в руки игрушки, старается сесть и кушает пюре из моркови.

Ранее Мария Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты.

Уточнения

Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта.



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