Погребняк устроила фотосессию полугодовалому сыну в образе автослесаря

Мария Погребняк организовала маленькому сыну настоящую мужскую фотосессию.
Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором её маленький сынок позирует в образе автослесаря. Малышу исполнилось полгода.
Мария нарядила наследника в джинсовый комбинезон, дала ему в руки гаечный ключ и перепачкала лицо наследника чем-то тёмным.
"Не верится, что уже 6 месяцев назад в нашей жизни появился этот маленький чудо-человек — Владимир!" — написала Погребянк под фото.
Блогер отметила, что её сыночек уже лопочет, берёт в руки игрушки, старается сесть и кушает пюре из моркови.
Ранее Мария Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты.
Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта.
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