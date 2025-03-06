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Погребняк устроила фотосессию полугодовалому сыну в образе автослесаря

0:51
Шоу-бизнес

Мария Погребняк организовала маленькому сыну настоящую мужскую фотосессию.

Сын Марии Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Сын Марии Погребняк

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором её маленький сынок позирует в образе автослесаря. Малышу исполнилось полгода.

Мария нарядила наследника в джинсовый комбинезон, дала ему в руки гаечный ключ и перепачкала лицо наследника чем-то тёмным.

"Не верится, что уже 6 месяцев назад в нашей жизни появился этот маленький чудо-человек — Владимир!" — написала Погребянк под фото.

Блогер отметила, что её сыночек уже лопочет, берёт в руки игрушки, старается сесть и кушает пюре из моркови.

Ранее Мария Погребняк заявила, что подарит сыну на 16-летие пароль от электронной почты.

Уточнения

Автомеханик (автослесарь) — рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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