Сергей Лазарев показал, как весело его мама отдыхает с внуками

Мама певца Сергея Лазарева зажгла на народных гуляниях в компании внука и внучки.
В социальных сетях появились кадры, на которых мама Сергея Лазарева отлично проводит время с внуками.
Женщина схватила гармонь и пыталась извлечь звуки из музыкального инструмента. Радовались приходу весны вместе с Валентиной Викторовной её внук Никита и внучка Аня, которым женщина заменяет маму.
Весёлая семья попозировала на фоне деревянного забора, увешенного баранками.
"Проводили зиму", — гласит подпись к фото.
Ранее Сергей Лазарев похвастался достоинства отеля, в котором он отдыхал с сыном Никитой и дочкой Аней в Дубае.
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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