Сергей Лазарев показал, как весело его мама отдыхает с внуками

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама певца Сергея Лазарева зажгла на народных гуляниях в компании внука и внучки.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman Мама Сергея Лазарева с внуками

В социальных сетях появились кадры, на которых мама Сергея Лазарева отлично проводит время с внуками.

Женщина схватила гармонь и пыталась извлечь звуки из музыкального инструмента. Радовались приходу весны вместе с Валентиной Викторовной её внук Никита и внучка Аня, которым женщина заменяет маму.

Весёлая семья попозировала на фоне деревянного забора, увешенного баранками.

"Проводили зиму", — гласит подпись к фото.

Ранее Сергей Лазарев похвастался достоинства отеля, в котором он отдыхал с сыном Никитой и дочкой Аней в Дубае.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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