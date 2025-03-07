Игорь Николаев восхитился своим двойником: похож

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Игорь Николаев показал фото с человеком, который сделал на него пародию.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman Певцы Игорь Николае и Арсений Бородин

Игорь Николаев опубликовал в социальных сетях снимок, на котором он запечатлён с мужчиной с копной русых волос и шикарными усами.

Автор хита "Выпьем за любовь" анонсировал выпуск шоу "Один в один", где на сцене будет выступать его двойник.

"Вам не кажется, что Арсений Бородин в образе Игоря Николаева похож на Игоря Николаева больше, чем сам Игорь Николаев?" — написал народный артист России под фото.

Арсений Бородин — выпускник "Фабрики звёзд", выступающий в группе "Челси".

Ранее сообщалось, что Игорь Николаев судится с продавцами из-за строчки известной песни на товарах.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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