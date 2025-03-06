Сарик Андреасян оправдался после скандала со студентами киношколы: Тарковский в помощь

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Сарик Андреасян объяснил, что произошло на скандальной встрече с учащимися московской киношколы.

Фото: https://www.instagram.com/sarik_andreasyan by Инстаграм Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян

Сарик Андреасян поведал, что приятель попросил его приехать в киношколу и оценить короткометражный фильм, который снял его сын.

Он заявил, что из-за таких киношкол в России никогда не будет полноценной киноиндустрии.

"Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений не стоит", — написал Сарик в личном микроблоге.

Режиссёр сериала "Чикатило" уверен, что в подобных школах растят либералов, которые не любят свою страну.

Он выразил уверенность в том, что киновузы страны нуждаются в реформе.

Студентам он посоветовал уважительно относится к людям, у которых они могут чему-то поучиться. Он предрёк выпускникам-кинематографистам столкновение с реальным миром и то, что они будут учиться на своих ошибках.

"Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее", — пожелал студентам Сарик.

Себе он порекомендовал лучше управлять своим гневом.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.



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