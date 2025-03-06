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Актёр Бурляев осадил Сарика Андреасяна, который раскритиковал Тарковского

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Шоу-бизнес

Актер и приятель Андрея Тарковского Николай Бурляев пристыдил Сарика Андреасяна, который признался, что ненавидит творчество знаменитого режиссёра.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Киноплёнка

Николая Бурляева возмутили нападки на Андрея Тарковского со стороны Сарика Андреасяна.

"Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона", — цитирует слова Бурляева Daily Storm.

Актёр считает, что Андреасян никогда не сможет достичь уровня Андрея Тарковского. Творчество режиссёра сериала "Чикатило" он назвал рыночным кино, которое снижает уровень культуры граждан.

Сам Андреасян заявил на встрече со студентами, что Тарковский — это ужасно.

Уточнения

Андре́й Арсе́ньевич Тарко́вский (4 апреля 1932, Завражье, Ивановская Промышленная область, СССР — 29 декабря 1986, Париж, Франция) — советский режиссёр, сценарист; народный артист РСФСР (1980), лауреат Ленинской премии (1990 — посмертно).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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