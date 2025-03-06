Лену Перминову заметили в компании молодого красавца

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Расставшуюся с миллионером Александром Лебедевым Лену Перминову заподозрили в романе с молодым манекенщиком.

Фото: https://vk.com/elena_perminova by ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова

Лену Перминову заметили в компании с 28-летним манекенщиком Тарасом Романовым. С молодым человеком, который младше её на 10 лет, модель появилась на вечеринках Недели моды в Париже.

Поклонники звезды подиумов отметили, что юноша похож на Перминову как две капли воды.

Публика тут же стала приписывать многодетной матери, гражданский брак с бизнесменом которой распался, отношения с молодым красавцем.

Ранее миллиардер Александр Лебедев ответил на вопрос о причинах расставания с моделью Леной Перминовой.

Уточнения

Неделя моды в Париже (Haute couture) — финальная неделя моды, проводимая в Париже, одна из четырёх наиболее важных в мире (наряду с неделями моды в Лондоне, Нью-Йорке и Милане).



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