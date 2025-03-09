Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах

Блогер Давид Манукян обратился к юной звезде Интернета Милане Хаметовой.
Юному блогеру Милане Хаметовой исполнилось 15 лет. Блогер Дава опубликовал совместную фотосессию с девочкой.
"То самое чувство, когда ты действительно выросла на моих глазах Когда я тебя увидел, 5 лет назад, я сразу понял, что ты вырастешь большой звёздочкой", — написал под кадрами бывший возлюбленный Ольги Бузовой.
Манукян назвал счастьем быть продюсером Миланы. Он похвалился тем, что у подростка сейчас проходят гастроли в переполненных залах.
Он пожелал Хаметовой оставаться ребёнком и восхитился тем, что девочка ведёт себя как настоящий трудоголик.
"Я тобой горжусь! Я тебя люблю! Я всегда рядом", — обратился к Милане Дава.
Ранее сообщалось, что дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы.
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
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