Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё
Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке
Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы
Пять привычек, которые делают вас королевой в глазах других
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?
Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025

Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах

0:59
Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян обратился к юной звезде Интернета Милане Хаметовой.

Блогер Давид Манукян с Миланой Хаметовой
Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman
Блогер Давид Манукян с Миланой Хаметовой

Юному блогеру Милане Хаметовой исполнилось 15 лет. Блогер Дава опубликовал совместную фотосессию с девочкой.

"То самое чувство, когда ты действительно выросла на моих глазах Когда я тебя увидел, 5 лет назад, я сразу понял, что ты вырастешь большой звёздочкой", — написал под кадрами бывший возлюбленный Ольги Бузовой.

Манукян назвал счастьем быть продюсером Миланы. Он похвалился тем, что у подростка сейчас проходят гастроли в переполненных залах.

Он пожелал Хаметовой оставаться ребёнком и восхитился тем, что девочка ведёт себя как настоящий трудоголик.

"Я тобой горжусь! Я тебя люблю! Я всегда рядом", — обратился к Милане Дава.

Ранее сообщалось, что дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы.

Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Домашние животные
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное Аудио 
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
Забудьте о дискомфорте и газообразовании: 3 секрета приготовления фасоли, которые изменят всё
Французский спутник-шпион на орбите: Европа укрепляет свои позиции в космической гонке
Велопутешествие по цветочным полям Нидерландов: когда цветут тюльпаны и нарциссы
Пять привычек, которые делают вас королевой в глазах других
Давид Манукян поздравил юную коллегу: выросла на моих глазах
Страх или доминирование? Почему собака не любит, когда в дом приходят люди
Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу
Посадил специи — теперь каждый ужин пахнет, как в ресторане
Зачем опытные хозяйки наносят соду на сиденье унитаза на ночь?
Йоханнес Клебо творит историю: шесть побед из шести на ЧМ-2025
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.