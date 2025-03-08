Солист Иванушек поздравил автора песен группы с юбилеем: спасибо за Колечко

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник группы Иванушки International Кирилл Андреев обратился к автору хитов музыкального коллектива Александру Шаганову.

Фото: https://www.instagram.com/kirillandreev71 by Инстаграм Кирилла Андреева is licensed under public doman Поэт Александр Шаганов и певец Кирилл Андреев

Кирилл Андреев опубликовал в социальных сетях фото с поэтом-песенником Александром Шагановым, который написал много хитов для группы "Иванушки".

"Саша, с Юбилеем! 60 Дай Бог Тебе Здоровья, дорогой! Господь даровал тебе поэтический талант, ты несешь его людям много лет!" — написал артист под снимком.

Андреев перечислил названия песен, которые написал для коллектива Шаганова.

"Спасибо тебе за "Вселенную", "Тучи", "Колечко", "Девчонку", "Атас" и многие другие песни", — поблагодарил поэта Кирилл.

Ранее Александр Шаганов рассказал об отмене Аллы Пугачёвой и Софии Ротару в России.

Уточнения

Алекса́ндр Алексе́евич Шага́нов (род. 4 марта 1965, Москва) — советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням.



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