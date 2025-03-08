Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядка, которая дышит: перлит открывает растениям лёгкие
Ученые выяснили, что старит мозг быстрее всего – срочно проверьте, делаете ли вы это
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Dacia Bigster с гибридом и полным приводом — настоящая находка по цене маленького кроссовера
Уксус, ополаскиватель и ещё один ингредиент: готовим чудо-средство для мебели — разводов больше не будет
Пирог-суфле: восхитительно воздушный десерт из шоколада и яиц
Медитация на ходу: бесшумная ходьба — простой и действенный способ расслабиться
Съедают за секунды: россияне раскупают этот десерт, как горячие пирожки — в чем феномен дубайского шоколада
Россия и Китай упрощают визовый режим: что ждёт туристов в ближайшее время

Солист Иванушек поздравил автора песен группы с юбилеем: спасибо за Колечко

0:53
Шоу-бизнес

Участник группы Иванушки International Кирилл Андреев обратился к автору хитов музыкального коллектива Александру Шаганову.

Поэт Александр Шаганов и певец Кирилл Андреев
Фото: https://www.instagram.com/kirillandreev71 by Инстаграм Кирилла Андреева is licensed under public doman
Поэт Александр Шаганов и певец Кирилл Андреев

Кирилл Андреев опубликовал в социальных сетях фото с поэтом-песенником Александром Шагановым, который написал много хитов для группы "Иванушки".

"Саша, с Юбилеем! 60 Дай Бог Тебе Здоровья, дорогой! Господь даровал тебе поэтический талант, ты несешь его людям много лет!" — написал артист под снимком.

Андреев перечислил названия песен, которые написал для коллектива Шаганова.

"Спасибо тебе за "Вселенную", "Тучи", "Колечко", "Девчонку", "Атас" и многие другие песни", — поблагодарил поэта Кирилл.

Ранее Александр Шаганов рассказал об отмене Аллы Пугачёвой и Софии Ротару в России.

Уточнения

Алекса́ндр Алексе́евич Шага́нов (род. 4 марта 1965, Москва) — советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года
Красота и стиль
Выбираем идеальную сумку: база, тренды и антитренды 2025 года Аудио 
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию
Российский шоу-бизнес
Старость - не радость: Поплавская рассказала, как Пугачёва губит свою репутацию Аудио 
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Шоу-бизнес
Михаил Шац* заявил, что ему заплатят за статус иноагента: неплохой гонорар за шоу
Популярное
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка

Накипь в чайнике – проблема, знакомая многим. Узнайте, как избавиться от неё с помощью простых средств: лимонной кислоты и соды, без резкого запаха уксуса.

Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Коммуналки СССР: секреты общей территории, без которых тогда было не выжить Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда
Розетки, о которых вы пожалеете: где нельзя их устанавливать
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Секрет долгожителей раскрыт: вот что они делают вместо тренировок
Последние материалы
Ученые выяснили, что старит мозг быстрее всего – срочно проверьте, делаете ли вы это
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Dacia Bigster с гибридом и полным приводом — настоящая находка по цене маленького кроссовера
Уксус, ополаскиватель и ещё один ингредиент: готовим чудо-средство для мебели — разводов больше не будет
Пирог-суфле: восхитительно воздушный десерт из шоколада и яиц
Медитация на ходу: бесшумная ходьба — простой и действенный способ расслабиться
Съедают за секунды: россияне раскупают этот десерт, как горячие пирожки — в чем феномен дубайского шоколада
Россия и Китай упрощают визовый режим: что ждёт туристов в ближайшее время
Коричневая тушь: секрет натурального макияжа, который вам стоит попробовать
Starship снова в огне: неудачный запуск ставит под сомнение марсианские амбиции Маска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.