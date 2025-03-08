Сарик Андреасян раскритиковал оскароносный фильм Анора

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Режиссёр Сарик Андреасян вступил в ожесточённую перепалку со студентами Московской киношколы.

Фото: https://t.me/sarikandreasyan by ВК-аккаунт Сарика Андреасяна is licensed under public doman Режиссёр Сарик Андреасян

Сарик Андреасян болезненно отреагировал на вопросы студентов про авторское кино.

Режиссёр сериала "Чикатило" заявил, что ненавидит Андрея Тарковского.

"Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите …", — нецензурно выразился деятель кино.

Противоречия между режиссёром и студенческой аудиторией начались с просмотра фильма "Анора", который удостоился "Оксаров" в пяти номинациях.

Фильм "Анора" Сарик назвал маргинальной лажей.

Из-за раздражения Андреасян покинул лекцию раньше времени под гул и смех студентов.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм "Анора" с Юрием Борисовым в главной роли.

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н (род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.



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