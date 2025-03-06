Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце устроила дочке Мии шикарный праздник в честь дня рождения девочки.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце с дочерью

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях кадры со дня рождения дочке Мии. Девочке от актёра Павла Прилучного исполнилось 9 лет.

Праздник был организован как пижамная вечеринка. Мии устроили мероприятие с аниматорами, воздушными шарами, конкурсами и необычными животными (ящерицами, пауками и кроликами).

На торжестве присутствовал избранник Агаты Муцениеце Пётр Дранга. Мать и потенциальный отчим одновременно поцеловали в щёки осыпанную подарками девочку.

Интернет-пользователи решили, что таким образом она старается переплюнуть экс-супруга, который ранее организовывал для 12-детнего сына Тимофея праздник с аниматорами и посещением зоопарка.

Сейчас Павел Прилучный возобновил тяжбы с супругой, пытаясь снизить сумму выплачиваемых на детей алиментов.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



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