Алла Пугачёва не сдержалась и накинулась на шикарный торт

Певица Алла Пугачёва не смогла удержаться от соблазна скушать волшебный по красоте торт.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором Алла Пугачёва хвастается шикарным тортом, украшенным съедобными жёлтыми цветами.

Примадонна не сдержалась и тут же стала пробовать на вкус кондитерское изделие. Она оторвала листик у цветочка и съела его.

"Какой торт на первое воскресенье весны", — сказала народная артистка Советского Союза.

Пугачёва в приливе азарта открыла широко рот о пыталась откусить кусок торта под всеобщий смех гостей своего праздника жёлтых цветов.

Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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