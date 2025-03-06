Алла Пугачёва не сдержалась и накинулась на шикарный торт

Певица Алла Пугачёва не смогла удержаться от соблазна скушать волшебный по красоте торт.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором Алла Пугачёва хвастается шикарным тортом, украшенным съедобными жёлтыми цветами.
Примадонна не сдержалась и тут же стала пробовать на вкус кондитерское изделие. Она оторвала листик у цветочка и съела его.
"Какой торт на первое воскресенье весны", — сказала народная артистка Советского Союза.
Пугачёва в приливе азарта открыла широко рот о пыталась откусить кусок торта под всеобщий смех гостей своего праздника жёлтых цветов.
Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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