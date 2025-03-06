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Меган Фокс стала рекламным лицом кофе со льдом вслед за Брюсом Уиллисом

1:12
Шоу-бизнес

Имя Меган Фокс - гарантия всеобщего внимания. Всемирно известная актриса привлекает взгляды не только на киноэкране, но отныне и к кофе со льдом.

Актриса Меган Фокс
Фото: https://vk.com/meganfoxstarrussia by ВК-аккаунт Меган Фокс is licensed under public doman
Актриса Меган Фокс

Последняя рекламная кампания The Hell Ice Coffee — это компания с всемирно известным именем, работающим по контракту. Меган Фокс, звезда "Трансформеров" — одна из самых известных в поп-культуре женщин. Она стала  рекламным лицом венгерского бренда кофе со льдом.

Бренд продолжает успешное сотрудничество с голливудским звёздным миром, частью которого ранее был Брюс Уиллис, а в настоящее время являются Мишель Морро и Ева Мендес. Новая кампания направлена на то, чтобы кофе со льдом стал не только повседневной привычкой, но и стилем жизни.

Карьера Меган Фокс началась в начале 2000-х, и настоящий прорыв случился в 2007 году благодаря съёмкам в картине "Трансформеры".

После успеха фильмов "Тело Дженнифер" и "Черепашки-ниндзя" уникальность и харизма актрисы сделали её идеальным выбором для кампании Hell Ice Coffee.

Уточнения

Ме́ган Дени́з Фокс (англ. Megan Denise Fox; род. 16 мая 1986, Ок-Ридж, Теннесси, США) — американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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