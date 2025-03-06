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Психолог предупредила, что дети Киркорова обречены на драмы в будущем

Шоу-бизнес

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, какие проблемы могут ждать детей Филиппа Киркорова во взрослом возрасте.

Певец Филипп Киркоров
Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman
Певец Филипп Киркоров

На дочку Филиппа Киркорова Аллу-Викторию поступают жалобы от руководителя школы в Дубае, где учится девочка.

Король российской эстрады кратко охарактеризовал ситуацию словами: "Не хочу учиться, а хочу жениться".

Ранее сообщалось, что Киркоров вернул детей учиться в иностранную школу.

Психолог уверена, что дети Киркорова обречены на драмы в будущем, так как привыкли жить в особом безопасном мире. 

"Эти дети — баловни судьбы. Сегодня они осознают свою преимущественную, высокопарную, превосходную роль над другими людьми. Но что будет, когда окажутся в месте, где живет большинство людей, у которых есть инстинкт выживания", — цитирует слова эксперта Радио 1.

Она не исключила, что при столкновении с реальностью наследников певца ждут разочарование и человеческие драмы.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (род. 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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