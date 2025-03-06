Муромов объяснил, почему покинул шоу Суперстар: я не мальчик для битья

Певец Михаил Муромов прокомментировал свой уход из проекта "Суперстар!".

Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Певец Михаил Муромов претендовал на победу в шоу "Суперстар!" однако неожиданно покинул проект в числе первых.

Артист объяснил, что перед подписанием договора заставил продюсеров вычеркнуть некоторые пункты. Ему обещали, что все участники шоу неизбежно дойдут до финала.

Возмутило артиста неудобное время съёмок, которое начиналось рано утром.

Ранее певец Юрий Лоза высмеял текст песни Григория Лепса.

"Это что за испытание? Или я мальчик для битья? Мне всё-таки немножко много лет, и я много чего прожил", — цитирует слова певца URA.RU.

Пожаловался артист и на то, что ему дали "левую" фонограмму. Исполнитель хита "Яблоки на снегу" недоволен был и неудобным освещением на площадке.

Муромов объяснил, что его пожелания в плане исполнения композиций не учитывались. Продюсеры диктовали ему, что и когда петь.

Уточнения

Михаил Владимирович Муромов (род. 18 ноября 1950, Москва) — советский и российский певец, музыкант и композитор.



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