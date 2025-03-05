Алла Пугачёва показала, с каким вкусом организовала свой праздник

Певица Алла Пугачёва похвасталась сказочно сервированным столом в честь праздника жёлтых цветов.
Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях фото и видео с праздника, который был со вкусом оформлен в жёлтых оттенках.
Сама Примадонна нарядилась в жёлтый наряд и необычную яркую шляпку.
Народная артистка Советского Союза показала стол с глиняными вазами с жёлтыми тюльпанами и другими цветами жёлтого цвета. Скатерть была украшена рисунками с мимозами, равно как и тарелки на праздничном столе.
"Незабываемый праздник получился, спасибо, друзья", — написала певица под кадрами.
Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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