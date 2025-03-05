Алла Пугачёва показала, с каким вкусом организовала свой праздник

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва похвасталась сказочно сервированным столом в честь праздника жёлтых цветов.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Алла Пугачёва опубликовала в социальных сетях фото и видео с праздника, который был со вкусом оформлен в жёлтых оттенках.

Сама Примадонна нарядилась в жёлтый наряд и необычную яркую шляпку.

Народная артистка Советского Союза показала стол с глиняными вазами с жёлтыми тюльпанами и другими цветами жёлтого цвета. Скатерть была украшена рисунками с мимозами, равно как и тарелки на праздничном столе.

"Незабываемый праздник получился, спасибо, друзья", — написала певица под кадрами.

Ранее Максим Галкин* показал цветущую весеннюю Пугачёву.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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