Иван Ургант рассказал, за что полюбил жену Наталью Кикнадзе

Шоумен Иван Ургант поведал, какие качества привлекли его в своей жене, и перед чем в его облике не смогла устоять супруга.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman Телеведущий Иван Ургант с женой

Иван Ургант опубликовал в социальных сетях фото с женой Натальей Кикнадзе. На снимке телеведущий с супругой запечатлены ещё совсем молодыми.

"У нас всё предельно просто и логично — я Наташку полюбил за весёлый нрав, она меня за причёску!" — написал под фото звезда ТВ.

Иван Ургант и Наналья Кикнадзе вместе учились в одном классе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Их роман начался через 10 лет после выпуска, когда Наталья рассталась с первым супругом, от которого у неё двое детей — сын Нико и дочь Эрика.

5 марта Наталье Кикнадзе исполнилось 47 лет. Ургант поздравил её на грузинском языке.

"Поздравляю, с днём рождения, моя любимая", — обратился к жене Иван.

У Ивана Урганта двое детей от брака с Натальей Кикнадзе: Нина (2008 года рождения) и Валерия (родилась в 2015 году).

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец.



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