Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юрий Борисов остался без Оскара

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новосибирский режиссёр Роман Медведев рассказал, почему, по его мнению, итог награждения на "Оскаре" был предсказуем.

Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёр Юрий Борисов

Российский актёр Юрий Борисов претендовал на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Анора" режиссёра Шона Бейкера.

В итоге награда досталась актёру Кирану Калкину за роль в картине "Реальная боль". Борисова при этом высоко оценили в международном кинематографическом сообществе.

Ранее актёр Станислав Садальский объяснил, почему российские артисты никогда не удостоятся кинопремии "Оскар".

Медведев назвал сам факт номинации российского актёра на престижную кинопремию большим прорывом.

Новосибирский режиссёр в беседе с "Om1 Новосибирск" обратил внимание на то, что команда фильма "Анора" показала отличную сплочённость. По его мнению, в этой команде "Оскар" считают общим достижением.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



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