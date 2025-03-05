Сигма бой против Бобра — продюсер оценил шансы двух хитов задержаться в чартах

Владелец новосибирского лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев объяснил, чем обусловлен успех треков "Сигма бой" и "Бобёр".
Российским школьницам Марии Янковской и Светлане Чертищевой удалось попасть с песней "Сигма бой" в десятку мирового чарта Billboard.
Турцев объяснил, что песня "Сигма бой" стала мемом, её активно продвигали блогеры в соцсетях.
Ранее сообщалось, что завирусившийся хит российских школьниц вдохновил Дмитрия Маликова на создание собственной песни.
Он рассказал, с чем связан успех другого хита "Бобёр".
"Сидим с бобром за столом" — слушатель может делать из этой фразы разные видео. Как он сидит с другом или подругой, например, или с питомцем", — цитирует слова эксперта Om1 Новосибирск.
Продюсер считает, что жизнь у мемов короткая, поэтому этим хитам без вливаний бюджетов долго не прожить.
Хит "Сигма бой" Турцев назвал песней для детей, которая останется в памяти подрастающего поколения, когда они станут взрослыми.
"У обоих треков сильная сторона — это заедающий припев", — объяснил специалист.
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