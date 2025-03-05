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Сигма бой против Бобра — продюсер оценил шансы двух хитов задержаться в чартах

1:17
Шоу-бизнес

Владелец новосибирского лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев объяснил, чем обусловлен успех треков "Сигма бой" и "Бобёр".

Певицы Светлана Чертищева и Мария Янковская
Фото: https://vk.com/maria.iankovskaia by ВК-аккаунт Марии Янковской is licensed under public doman
Певицы Светлана Чертищева и Мария Янковская

Российским школьницам Марии Янковской и Светлане Чертищевой удалось попасть с песней "Сигма бой" в десятку мирового чарта Billboard.

Турцев объяснил, что песня "Сигма бой" стала мемом, её активно продвигали блогеры в соцсетях.

Ранее сообщалось, что завирусившийся хит российских школьниц вдохновил Дмитрия Маликова на создание собственной песни.

Он рассказал, с чем связан успех другого хита "Бобёр".

"Сидим с бобром за столом" — слушатель может делать из этой фразы разные видео. Как он сидит с другом или подругой, например, или с питомцем", — цитирует слова эксперта Om1 Новосибирск.

Продюсер считает, что жизнь у мемов короткая, поэтому этим хитам без вливаний бюджетов долго не прожить.

Хит "Сигма бой" Турцев назвал песней для детей, которая останется в памяти подрастающего поколения, когда они станут взрослыми.

"У обоих треков сильная сторона — это заедающий припев", — объяснил специалист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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