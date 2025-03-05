Покинувший РФ Сергей Полунин набил звезду Давида на лице и выразил свою позицию

Артист балета Сергей Полунин, который уехал из России, рассказал о своём новом мировоззрении.
Сергей Полунин удивил подписчиков в социальных сетях, набив себе на лице татуировку в виде звезды Давида.
Он объяснил свою особенную любовь к еврейской нации.
"Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт скоро будет потрясающим", — выразил свою позицию танцор.
Полунин решил заняться созданием новой системы балета и постановкой ледовых шоу.
"Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех", — признался именитый артист балета.
Ранее разочаровавшийся Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России.
Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).
Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.