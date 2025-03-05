Покинувший РФ Сергей Полунин набил звезду Давида на лице и выразил свою позицию

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин, который уехал из России, рассказал о своём новом мировоззрении.

Фото: https://vk.com/sergei.polunin by ВК-аккаунт Сергея Полунина is licensed under public doman Танцор Сергей Полунин

Сергей Полунин удивил подписчиков в социальных сетях, набив себе на лице татуировку в виде звезды Давида.

Он объяснил свою особенную любовь к еврейской нации.

"Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт скоро будет потрясающим", — выразил свою позицию танцор.

Полунин решил заняться созданием новой системы балета и постановкой ледовых шоу.

"Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех", — признался именитый артист балета.

Ранее разочаровавшийся Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).



Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

