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Покинувший РФ Сергей Полунин набил звезду Давида на лице и выразил свою позицию

0:46
Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин, который уехал из России, рассказал о своём новом мировоззрении.

Танцор Сергей Полунин
Фото: https://vk.com/sergei.polunin by ВК-аккаунт Сергея Полунина is licensed under public doman
Танцор Сергей Полунин

Сергей Полунин удивил подписчиков в социальных сетях, набив себе на лице татуировку в виде звезды Давида.

Он объяснил свою особенную любовь к еврейской нации.

"Я защищаю русских, Путина и евреев. Израильский паспорт скоро будет потрясающим", — выразил свою позицию танцор.

Полунин решил заняться созданием новой системы балета и постановкой ледовых шоу.

"Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех", — признался именитый артист балета.

Ранее разочаровавшийся Сергей Полунин рассказал, чем пожертвовал ради России.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Полу́нин (род. 20 ноября 1989, Херсон) — российский артист балета. Премьер Королевского балета в Лондоне (2007—2012, в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист). 

Бале́т (через фр. ballet и нем. Ballett, от итал. balletto, от ballo — «бал») — вид сценического искусства; спектакль; содержание которого воплощается в музыкально-хореографических образах.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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