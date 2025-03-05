Жена Прилучного обратилась к 9-летней дочери Агаты Муцениеце

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян пытается завоевать сердце 9-летней дочери Агаты Муцениеце.
Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия отметила свой 9-й день рождения.
Мимо праздничного события не прошла Зепюр Брутян. Она ласково обратилась к девочке, пообещав наследнице мужа вручить подарки при личной встрече.
Зепюр разместила в соцсетях совместный снимок с девочкой и адресовала ей поздравление.
"С днём рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече", — написала Брутян.
Ранее сообщалось, что Прилучный возобновляет судебные тяжбы с Агатой Муцениеце, пытаясь оспорить решение суда об алиментах. 12-летний сын Тимофей уже несколько месяцев живёт в отцом и его новой супругой.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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