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Жена Прилучного обратилась к 9-летней дочери Агаты Муцениеце

0:56
Шоу-бизнес

Супруга актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян пытается завоевать сердце 9-летней дочери Агаты Муцениеце.

Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян
Фото: https://vk.com/public_bugevuge by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Дочь Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Мия отметила свой 9-й день рождения.

Мимо праздничного события не прошла Зепюр Брутян. Она ласково обратилась к девочке, пообещав наследнице мужа вручить подарки при личной встрече. 

Зепюр разместила в соцсетях совместный снимок с девочкой и адресовала ей поздравление.

"С днём рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече", — написала Брутян.

Ранее сообщалось, что Прилучный возобновляет судебные тяжбы с Агатой Муцениеце, пытаясь оспорить решение суда об алиментах. 12-летний сын Тимофей уже несколько месяцев живёт в отцом и его новой супругой.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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