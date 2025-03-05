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Ольгу Бузову заметили с красавчиком на отдыхе в Дубае

0:41
Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова показала кадры с красавцем-мужчиной в райском уголке планеты.

Певица Ольга Бузова
Фото: https://vk.com/buzovaofficial by ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором перед ней позирует некий красавец с длинными волосами и накаченными мышцами.

Знаменитость старательно фотографировала мужчину модельной внешности.

Голос за кадром пояснил, что молодой человек попросил Ольгу, чтобы она его пофотографировала на фоне морских волн в Дубае.

"Коротко о моей популярности", — написала звезда "Дома-2" под кадрами.

Ранее Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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