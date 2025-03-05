Ольгу Бузову заметили с красавчиком на отдыхе в Дубае

Телеведущая Ольга Бузова показала кадры с красавцем-мужчиной в райском уголке планеты.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором перед ней позирует некий красавец с длинными волосами и накаченными мышцами.
Знаменитость старательно фотографировала мужчину модельной внешности.
Голос за кадром пояснил, что молодой человек попросил Ольгу, чтобы она его пофотографировала на фоне морских волн в Дубае.
"Коротко о моей популярности", — написала звезда "Дома-2" под кадрами.
Ранее Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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