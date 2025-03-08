Это ад: Елена Малышева шокировала признанием об условиях работы на телевидении

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Малышева раскрыла правду о тяжёлых условиях своей работы. Она сделала шокирующее признание в эфире "Жить здорово!". Данный выпуск можно посмотреть на сайте программы.

Фото: flickr.com by Nayu Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мониторы

Малышева призналась, что забыла про полноценный сон. Ей приходится вставать в такое время, когда большинство людей ещё вовсю спят.

"Когда съёмочные дни, мы сюда приезжаем в шесть утра. Это ад", — сказала Малышева.

Она добавила, что старается позволять себе ещё хотя бы одну или две лишние минуты сна, которые, конечно, не спасают, но чуть-чуть облегчают положение.

"Я себе говорю: "Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть". Это страшно, потому что ты можешь просто выпасть в осадок", — поделилась телеведущая.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



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