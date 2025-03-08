Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг

Внучка Олега Стриженова — многодетная мама. У Александры шестеро детей, и сейчас она ждёт седьмого. Блогер устала от бесконечных беременностей и в связи с этим приняла кардинальное решение.
"Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже нужно (как в моём случае) делать при кесаревом. И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем, это хорошая идея. И как же хорошо осознавать, что эта беременность — последняя", — поделилась Стриженова в своём блоге.
Она не скрывает, что остальные дети возмущены предстоящим появлением братика или сестрёнки. Сама Стриженова чувствует в себе силы полноценно заботиться о будущем малыше. Поклонники допускают, что, несмотря на сделанное заявление, Александра потом снова забеременеет, ведь она и раньше высказывалась подобным образом и при этом рожала ещё.
Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
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