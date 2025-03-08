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Устала рожать: беременная седьмым ребёнком внучка Стриженова решилась на отчаянный шаг

0:59
Шоу-бизнес

Внучка Олега Стриженова — многодетная мама. У Александры шестеро детей, и сейчас она ждёт седьмого. Блогер устала от бесконечных беременностей и в связи с этим приняла кардинальное решение.

Кубики Рубика
Фото: flickr.com by Gerwin Sturm, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубики Рубика

"Я буду перевязывать трубы! Это можно, а иногда даже нужно (как в моём случае) делать при кесаревом. И при условии, что мы с Пашей оба против абортов, а о методах контрацепции ничего не знаем, это хорошая идея. И как же хорошо осознавать, что эта беременность — последняя", — поделилась Стриженова в своём блоге.

Она не скрывает, что остальные дети возмущены предстоящим появлением братика или сестрёнки. Сама Стриженова чувствует в себе силы полноценно заботиться о будущем малыше. Поклонники допускают, что, несмотря на сделанное заявление, Александра потом снова забеременеет, ведь она и раньше высказывалась подобным образом и при этом рожала ещё.

Уточнения

Оле́г Алекса́ндрович Стриже́нов (10 августа 1929, Благовещенск, Дальневосточный край — 9 февраля 2025, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988). Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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