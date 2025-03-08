Оскорбил целый Казахстан: судья Модного приговора Лилия Рах упрекнула Александра Васильева

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После того как Александр Васильев назвал новую ведущую "Модного приговора" Лилию Рах хабалистой и хлёсткой на язык, она не стала на него обижаться и списала его слова на обиду человека, потерявшего своё положение, ведь на протяжении многих лет Васильев был бессменным ведущим этой программы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Varlamov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Казахстан

Теперь, когда историк моды приехал с лекциями в Казахстан и был радушно принят, Рах поняла, что всё-таки его обидные высказывания прошли для неё не так уж бесследно. Её задело то, что местные жители с уважением относятся к оскорбившему её человеку.

"Меня искренне удивляет, почему мы — казахстанцы — не умеем поддерживать друг друга, заботиться, гордиться. Персонаж приезжает в мой родной город, и люди из так называемой модной тусовки выстраиваются в очередь на поклон, меня это смутило. Ладно я, мне защита и поддержка не нужна, но ведь господин своими словами оскорбил не только меня, но и Казахстан", — высказалась Рах в своём Telehram-канале.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.



Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств.



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