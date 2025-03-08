Не миллионы и даже не сотни тысяч: Виктория Романец призналась, сколько ей платили в Доме-2

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Романец полностью поменяла образ жизни. Теперь она правильно питается, регулярно занимается спортом, не употребляет алкоголь. Перемены коснулись и того, как она стала вести соцсети: теперь знаменитость стала гораздо мягче и честнее. Ей понравилось откровенно отвечать на вопросы подписчиком в личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Романец спросили, сколько она зарабатывала в "Доме-2". В ответ она назвала сумму, которая может удивить тех, кто считает, что все участники подобных телепроектов купаются в деньгах. По словам Романец, даже само по себе существование зарплаты в "Доме-2" стало для неё сюрпризом.

"86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть", — написала Романец.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года, дневные (позднее — утренние) выпуски Live/Lite — с 18 февраля 2008 по 20 октября 2009 года и с 20 октября 2010 по 31 декабря 2020 года.



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