Синдром Гумберта: психолог сравнил рэпера Oxxxymiron'а* с героем набоковской Лолиты

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Oxxxymiron* (внесён Минюстом в список иноагентов) обвинён в растлении несовершеннолетних. Психолог Александр Кичаев дал оценку его действиям в беседе с Life.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Oxxxymiron

Специалист сравнил Oxxxymiron'а* с главным героем романа "Лолита", который не был способен вступать в отношения со взрослыми женщинами.

"Это история, которую ещё Набоков описал в "Лолите". Тут у нас даже три стороны: он сам, девочки, а также их родители. Они ведь тоже не объяснили детям, что такое хорошо, а что такое плохо вообще в этой жизни", — сказал Кичаев.

По словам специалиста, то, что Oxxxymiron* увлекается девочками, связано в первую очередь с его неуверенностью в себе. Ему слишком страшно связываться со своими ровесницами, он чувствует себя не способным давать то, что требуется в полноценных отношениях, в которых оба партнёра равны.

"Чувствует себя неуверенно в отношениях со взрослыми. На 90 процентов в этих случаях его вина, конечно", — уверен психолог.

Уточнения

Oxxxymiron (Оксимиро́н; настоящее имя — Миро́н Я́нович Фёдоров; род. 31 января 1985, Ленинград, СССР) — российский рэп-исполнитель, поэт-песенник и гражданский активист.



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