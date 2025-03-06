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Всё это ужасно нравилось: Самбурская была в восторге от истерик возлюбленного — виной оказался отец певицы

1:28
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская дала интервью Ксении Собчак и рассказала о своих непростых отношениях с молодым человеком, который сначала носил её на руках, но потом оказался настоящим абьюзером.

Дождь за окном
Фото: unsplash.com by Glenn Carstens-Peters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дождь за окном

Самбурская призналась, что из-за внутренних проблем ей даже нравилось поведение возлюбленного, однако сеансы у психолога помогли ей разобраться в себе и понять причину своего мазохизма. Оказалось, что всё уходит корнями в детство.

"Я зашла в отношения с нарциссом. Он так боялся, что я про него расскажу. Почти год это было: абьюз, обесценивание, устраивание истерик в отпуске на ровном месте. Это всё мне ужасно нравилось. Я могу даже сказать, что я была в него влюблена, как мне казалось, опять же. Мы с психологом разобрались, он просто попал в те паттерны, которые, собственно, мне там отец наставил", — призналась Самбурская.

Она вспомнила, как однажды возлюбленный устроил скандал всего лишь из-за того, что ему не понравился маникюр Настасьи, и угрожал ей, что отменит их совместную поездку.

Также Самбурская поделилась, что в прошлом году встретила совершенно другого мужчину: очень положительного и надёжного. Он сделал ей предложение, и она поначалу согласилась, но позже поняла, что в обозримом будущем не готова вступать в брак и хочет сосредоточиться исключительно на карьере.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра и кино, певица, модель, телеведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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