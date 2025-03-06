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Бузова — тоже музыка: автор песен Пугачёвой готов сотрудничать со звездой Дома-2

0:56
Шоу-бизнес

Поэт Александр Шаганов, писавший тексты к песням Аллы Пугачёвой, Софии Ротару, Людмилы Зыкиной, Вячеслава Малежика и других звёзд, не против посотрудничать с Ольгой Бузовой. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

Шаганов считает, что нужно всегда обращать внимание на предпочтения слушателей и писать песни с учётом того, какие жанры востребованы в то или иное время. Он отметил, что у Бузовой есть свой определённый феномен, иначе она не стала бы настолько знаменитой.

"А ведь эстрада — лёгкий жанр. Например, люди веселятся возле бассейна на побережье под чьи-то песни — это тоже эстрада как часть искусства. А кто-то оперу любит. Просто разные аудитории. Если Бузова на слуху, то это не просто так. Значит, и у неё есть какой-то феномен", — высказался Шаганов.

Уточнения

Алекса́ндр Алексе́евич Шага́нов (род. 4 марта 1965, Москва) — советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням.

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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