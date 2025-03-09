Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске

Певец Юрий Лоза удивлён тому, как мошенникам легко удаётся обмануть пенсионеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Юрий Лоза рассказал, как 75-летнюю жительницу Солнечногорска обманули телефонные мошенники.

Пенсионерке позвонили якобы из Пенсионного фонда и рассказали, что по её данным некие люди перевели средства в недружественную страну. Под угрозой заведения уголовного дела у женщины выманили 540 тысяч рублей.

После этого пенсионерку обманным путём заставили продать квартиру, а вырученные средства отдать мошенникам через курьера.

"Об этом постоянно говорят по телевизору, но люди продолжают кормить мошенников. Как объяснить им, что никакие государственные и банковские структуры никогда ничего не обсуждают и не делают по телефону, я не знаю", — написал певец в социальных сетях.

Ранее автор и исполнитель хита "Плот" высмеял текст песни Григория Лепса.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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