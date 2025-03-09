Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как перестать быть жертвой ночного террора вашей кошки
Не спешите пить витамин D: вот что говорят врачи о его нехватке
Планируете отпуск? Узнайте, как курс рубля влияет на цены
Не тратьте деньги на дорогие весенние украшения: создаём декор своими руками
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной
Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов

Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске

Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза удивлён тому, как мошенникам легко удаётся обмануть пенсионеров.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Юрий Лоза рассказал, как 75-летнюю жительницу Солнечногорска обманули телефонные мошенники.

Пенсионерке позвонили якобы из Пенсионного фонда и рассказали, что по её данным некие люди перевели средства в недружественную страну. Под угрозой заведения уголовного дела у женщины выманили 540 тысяч рублей.

После этого пенсионерку обманным путём заставили продать квартиру, а вырученные средства отдать мошенникам через курьера.

"Об этом постоянно говорят по телевизору, но люди продолжают кормить мошенников. Как объяснить им, что никакие государственные и банковские структуры никогда ничего не обсуждают и не делают по телефону, я не знаю", — написал певец в социальных сетях.

Ранее автор и исполнитель хита "Плот" высмеял текст песни Григория Лепса.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
ГОСТ обновили, а с ним и знаки — почему водителям нельзя игнорировать нововведения
Откройте секрет безупречной кожи: сочетание косметологии и правильного домашнего ухода
Погодный Армагеддон: лидеры РПЛ столкнутся с невидимым врагом в 19-м туре
Рассада без разочарований — как отобрать семена, чтобы не плакать весной
Никакой химии: эти 9 фруктов очистят организм от токсинов
Юрия Лозу потряс случай мошенничества в Солнечногорске
Шансы семян на всходы — как у лотереи: но этот метод поможет выиграть
Думаете, едите полезное? Эти масла разрушают метаболизм и мешают худеть
Прививки для домашних кошек и собак: зачем они нужны, если животное не выходит из дома
Красная карточка за секунду: почему полузащитник "Зенита" так подставился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.