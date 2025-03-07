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Милла Йовович рассказала об отношениях с мужем: мне повезло

1:25
Шоу-бизнес

Актриса Милла Йовович поздравила мужа, с которым прожила 20 лет, с 60-летием.

Актриса Милла Йовович с мужем
Фото: https://www.instagram.com/millajovovich by Инстаграм Миллы Йовович is licensed under public doman
Актриса Милла Йовович с мужем

Мила Йовович опубликовала в социальных сетях фото с супругом, английским кинорежиссёром Полом Андерсоном в день рождения мужа. Ему исполнилось 60 лет.

"Я так благодарна тебе за наши отношения за последние 20+ лет. Сказать, как мне повезло быть твоей женой, иметь наших детей вместе, строить жизнь, которую мы создали вместе, это ничего не сказать", — написала звезда фильма "Пятый элемент" под снимками.

Она отметила, что ценит мужа за впечатляющий ум, яркое воображение и математический навыки. Благодарна актриса супругу за любовь и внимание, которым он её окружает.

"Ты всегда думаешь обо мне и своей семье, а потом уже о себе. Мы любим тебя больше всего на свете. Спасибо тебе за всё", — обратилась к супругу Милла.

Пара поженилась в 2009 году после рождения первой дочери. У супругов три дочери — Эвер Габо Андерсон (род. 3 ноября 2007)], Дэшилл Иден Йовович-Андерсон (род. 1 апреля 2015) и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон (род. 2 февраля 2020).

Уточнения

Ми́лица Богда́новна Йо́вович (род. 17 декабря 1975, Киев), более известная как Ми́лла Йо́вович (англ. Milla Jovovich) — американская актриса кино и телевидения, певица, музыкант, фотомодель и модельер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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