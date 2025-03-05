Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона юрист Екатерина Гордон не верит в том, что её экс-супруг мог кого-то изнасиловать.

Фото: https://vk.com/aleksandrgordon by ВК-аккаунт Александра Гордона is licensed under public doman Телеведущий Александр Гордон

Екатерина Гордон встала на защиту бывшего мужа Александра Гордона после того, как некая женщина заявила, что телеведущий изнасиловал её, когда она находилась в беспомощном состоянии у него дома.

Катя Гордон отметила, что Александр Гордон вовсе не склонен к насилию, поэтому она скорее поверит в то, что его изнасиловала девушка, а не наоборот.

Она назвала экс-супруга добрым и безобидным человеком. В 2010 году, по словам Екатерины, телеведущий был в самом расцвете сил.

"Скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян", — цитирует слова Екатерины "СтарХит".

Гордон считает, что девушка врёт, обвиняя Александра в преступлении против половой неприкосновенности.

Уточнения

Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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