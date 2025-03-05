Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона

Бывшая жена телеведущего Александра Гордона юрист Екатерина Гордон не верит в том, что её экс-супруг мог кого-то изнасиловать.
Екатерина Гордон встала на защиту бывшего мужа Александра Гордона после того, как некая женщина заявила, что телеведущий изнасиловал её, когда она находилась в беспомощном состоянии у него дома.
Катя Гордон отметила, что Александр Гордон вовсе не склонен к насилию, поэтому она скорее поверит в то, что его изнасиловала девушка, а не наоборот.
Она назвала экс-супруга добрым и безобидным человеком. В 2010 году, по словам Екатерины, телеведущий был в самом расцвете сил.
"Скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян", — цитирует слова Екатерины "СтарХит".
Гордон считает, что девушка врёт, обвиняя Александра в преступлении против половой неприкосновенности.
Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.
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