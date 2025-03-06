Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Гоман участвовал в шоу "Суперстар". Он поделился в беседе с mk.ru о своём общении с одним из членов жюри Сергеем Соседовым. Из-за сложного характера Сергея у Алексея остались о нём самые неприятные воспоминания.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

"Соседов — тяжёлый человек, у нас с ним вообще не сложилось общение. Вот если взять всех самых душных людей, то да — Сергей максимально душный человек для меня. У него своё мнение, которое непоколебимо. Даже если это, как кажется, чушь полная, он всё равно будет её защищать до последнего", — сказал Гоман.

Он добавил, что в какой-то степени считает эту черту положительной, поскольку она помогает добиться многих высот, однако лично для Гомана люди с таким характером невыносимы. Певец заявил, что в дальнейшем он не хотел бы нигде и никак пересекаться с Соседовым.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Го́ман (род. 12 сентября 1983, Мурманск, СССР) — российский певец, автор песен и актёр. Победитель конкурса «Народный артист» на телеканале «Россия» (2003).



Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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