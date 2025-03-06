Смиряться или бежать наутёк? Анна Семенович дала чёткий ответ на вопрос о токсичных отношениях

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович время от времени предлагает подписчикам задавать ей вопросы и с готовностью на них отвечает. На этот раз тема одного вопроса касалась токсичных отношений.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страдание

У Семенович спросили, как быть, если в отношениях один человек не слышит, не понимает другого и с равнодушием относится к его чувствам, желаниям и потребностям. Певица уверена, что не нужно лелеять надежду на то, что рано или поздно это изменится. Такую связь нужно решительно и бесповоротно обрывать.

"Из таких отношений надо уходить! Человек заводит отношения, чтобы ему было легче, а не для того, чтобы терпеть унижение", — написала Анна.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.