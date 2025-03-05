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Шепелев заверил, что Жанна Фриске не делала ЭКО

0:56
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев в своей книге рассказал неизвестные подробности о жизни и смерти Жанны Фриске.

Певица Жанна Фриске
Фото: https://vk.com/jf_fj by ВК-аккаунт Жанны Фриске is licensed under public doman
Певица Жанна Фриске

Автор Telegram-канала "Светский Хроник" прочитал книгу Шепелева "Жанна" и тезисно привёл содержимое биографического труда.

Из публикации стало известно, что крестили Жанну под именем Анна.

"ЭКО она не делала — просто в один прекрасный день узнала, что беременна. Рожала Жанна в Майами, Шепелев присутствовал на родах", — гласит пост с анализом книги.

На время певице стало легче после экспериментального лечения в США. По словам Шепелева, звезда надела каблуки и села за руль, однако потом болезнь вернулась с новой силой.

Телеведущий заверил, что именно он организовывал лечение Жанны, а вот родители певицы, по его словам, привели к ней гадалку, так как подозревали, что их дочь сглазили.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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