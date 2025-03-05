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Рынска заступилась за обвинённого в изнасиловании Александра Гордона

1:09
Шоу-бизнес

Божена Рынска заявила, что девушка, обвинившая Александра Гордона в изнасиловании, сама виновата в произошедшем.

Телеведущий Александр Гордон
Фото: https://vk.com/aleksandrgordon by ВК-аккаунт Александра Гордона is licensed under public doman
Телеведущий Александр Гордон

Светская обозревательница назвала ситуацию с нападками на Александра Гордона неоднозначной.

Некая женщина вспомнила, что в 17-летнем возрасте (в 2010 году) её к себе домой пригласил телеведущий Александр Гордон, где изнасиловал её, когда она выпила и заснула. 

Рынска отметила, что принимая приглашение мужчины провести вечер у него дома, женщина как бы даёт своё согласие на интим.

"Или она к нему ехала коллекцию лютневой музыки шестнадцатого века слушать?" — написала журналистка в соцсетях.

Божена считает, что для неё даже было бы оскорбительным, если бы мужчина не проявил к ней интерес в такой ситуации.

"Типа ты что, дурак совсем? Я уже и приехала, и выпила, и даже заснула, намекая так сказать", — выразила свою точку зрения Рынска.

Ранее Божена Рынска усомнилась в умственных способностях Сергея Полунина.

Уточнения

Боже́на Ры́нска (полное имя — Боже́на Льво́вна Малаше́нко, до замужества — Боже́на Льво́вна Ры́нская, имя при рождении — Евге́ния Льво́вна Рынская, род. 20 января 1975, Ленинград) — российская журналистка, светская обозревательница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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