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Диджей Smash впервые показал лицо своего годовалого сына Михаила

0:46
Шоу-бизнес

Диджей Smash опубликовал снимки со дня рождения маленького сына.

Диджей Smash с женой и сыном
Фото: https://www.instagram.com/djsmash by Инстаграм диджея Smash is licensed under public doman
Диджей Smash с женой и сыном

Андрей Ширман, известный как диджей Smash, опубликовал в социальных сетях кадры, на которых они с супругой и годовалым малышом праздную день рождения.

Ребёнку подарили игрушечный автомобиль, в котором мальчик с удовольствием занял место водителя.

"Михаилу Ширману сегодня исполнился год! Можно теперь и вам его показать во всей красе! Ну что, на кого похож?" — написал музыкант под снимками.

Автор и исполнитель композиции "Новая волна" пожелал наследнику расти умным и здоровым.

Ранее певица Анна Семенович показала фото со своего дня рождения.

Уточнения

Андре́й Леони́дович Ши́рман (род. 23 мая 1982, Пермь), более известный под псевдонимом DJ Smash, — российский диджей, композитор и музыкальный продюсер. Лауреат премий «MTV Russia Music Awards», «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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