Утяшева бы не одобрила: что за совет дал Воля Даве перед рождением ребёнка

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий Павел Воля дал совет блогеру Давиду Манукяну, который ждёт рождения своего первого ребёнка. Комик посоветовал будущему отцу реже появляться дома, и это вызвало бурную реакцию у пользователей интернета.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Воля

Во время съёмок одного из своих шоу Павел Воля встретился с Давой и записал короткое видео. В нём он, основываясь на своём опыте воспитания двух детей с Ляйсан Утяшевой, порекомендовал Даве сократить количество визитов к будущей матери. Павел пошутил, что стоит использовать оставшееся время до рождения малыша.

Однако, пользователи сети остались недовольны таким юмором. Многие посчитали, что подобные советы вряд ли одобрила бы жена Павла Воли. Фанаты выразили уверенность, что Ляйсан могла бы отреагировать на них весьма резко.

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери объявили своим поклонникам о том, что ждут ребёнка, в начале февраля.

Ранее стало известно, как номинация Юры Борисова на "Оскар" связана с политикой.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.



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