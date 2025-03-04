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Блиновская в колонии: кто позаботится о четверых детях королевы марафонов?

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат блогерши Елены Блиновской Наталья Сальникова поделилась информацией о том, что несовершеннолетних детей "королевы марафонов" будут воспитывать родственники.

Блогер Елена Блиновская
Фото: https://t.me/s/Blinovskaya by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman
Блогер Елена Блиновская

В интервью с Daily Storm правозащитница отметила, что у наследников осуждённой звезды соцсетей есть бабушки и дедушки, а также другие родственники. Она уверена, что решение о воспитании детей будет принято в семейном кругу.

У Елены Блиновской и её супруга Алексея четверо несовершеннолетних детей: Всеволод (2009 года рождения), близнецы Платон и Мирон (2011) и Аврора (2020).

Сальникова подчеркнула, что пока не обсуждала возможность обжалования приговора, так как ей необходимо согласовать дальнейшие действия с Блиновской.

Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей.

Ранее Александр Шаганов высказался об "отмене" Аллы Пугачёвой и Софии Ротару в России.

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (при рождении Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский блогер, предприниматель и телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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