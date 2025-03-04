Не приезжать — их выбор: Шаганов рассказал об отмене Пугачёвой и Ротару в России

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Поэт-песенник Александр Шаганов в беседе с NEWS.ru напомнил, что народным артисткам СССР Алле Пугачёвой и Софии Ротару никто не запрещает вернуться в Россию.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Он также высказался о том, что исполнительниц "отменили" из-за их критики в адрес специальной военной операции на Украине (СВО). По словам Шаганова, хиты Пугачёвой и Ротару — это заслуга не только самих артисток, но и авторов, которые с ними сотрудничали.

Шаганов затруднился предсказать, вернутся ли когда-нибудь артистки в Россию. Однако он подчеркнул, что никто не запрещал им приезжать в любой момент.

"Не приезжать — это их личный выбор", — отметил поэт.

Сам Шаганов поддержал проведение СВО, из-за чего оказался в санкционных списках на Западе. Он считает, что нельзя оставаться в стороне, когда происходит противостояние добра и зла.

Ранее коллега Юры Борисова назвал его проводником любви в мир.

Уточнения

Алекса́ндр Алексе́евич Шага́нов (род. 4 марта 1965, Москва) — советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням.





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