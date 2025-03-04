Провокация: звезда Солдат Кассинский отреагировал на скандал в поезде из Сочи

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Звезда сериала "Солдаты" Павел Кассинский назвал провокацией инцидент, произошедший в поезде, который следовал по маршруту Сочи — Москва.

Фото: youtube.com by канал ГАЛЕРЕЯ ЗВЁЗД, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Павел Кассинский

В СМИ появилась информация о том, что артист устроил дебош в поезде № 44, который следовал из Имеретинского курорта в Москву, из-за своей супруги. Он начал ругаться с женщиной, которая утверждала, что его жена увела её мужа в сторону уборной.

В разговоре с журналистами kp.ru Павел Кассинский был немногословен и не стал вдаваться в подробности произошедшего.

"Провокация была, вот и всё", — кратко ответил он.

Согласно источнику, помощь правоохранительных органов не понадобилась, так как конфликт смогли уладить проводники.

Павел Кассинский начал свою актёрскую карьеру в киножурнале "Ералаш". Он известен своими ролями в таких проектах, как "Солдаты", "Интерны", "Ивановы-Ивановы" и многих других.

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Уточнения

«Солда́ты» — российский комедийный телесериал. Производители — телекомпания «РЕН ТВ» и продюсерский центр «Леан-М». Премьера состоялась на телеканале «REN TV» 23 августа 2004 года.



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