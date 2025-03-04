Русский шик на Оскаре: Водонаева высказалась о появлении Борисова с женой на красной дорожке

Блогерша Алёна Водонаева отметила прекрасный вкус актёра Юры Борисова, который вместе с женой появился на красной ковровой дорожке премии "Оскар".

Фото: youtube.com by канал БИЗНЕС Online, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юра Борисов и Анна Шевчук

В Telegram-канале она поделилась восторгом от их выхода и подчеркнула, как просто и в то же время элегантно выглядели российские артисты на этом зарубежном мероприятии.

"Очень красиво и элегантно! И вообще, она интересная и характерная девушка. Прекрасно, что у Борисова такой хороший вкус, и он вывел на мировую дорожку "фирменную", уникальную русскую женщину. Гордость за Юру и гордость за их красивую семью", — отметила экс-участница "Дома-2".

Водонаева также высказала своё мнение о российских рэперах и их жёнах. Она выразила радость от того, что именно Юра Борисов с женой стали участниками этого праздника, а не "какой-нибудь русский рэпер с губастой женой-фастфудом в синтетическом платье".

Ранее Дарья Екамасова уже высказывала свою реакцию на победу фильма "Анора" на премии "Оскар".

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



Ю́рий Алекса́ндрович Бори́сов, более известный как Юра Борисов (род. 8 декабря 1992, Реутов, Московская область) — российский актёр театра, кино и телевидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.